Scassinatore apre un'auto e dentro trova una piccola “enoteca”: la polizia lo scopre con una refurtiva di vini pregiati

Si sa, i “topi d’auto” hanno un ottimo fiuto. Ma chissà se il 42enne marocchino che alle 3 di notte, in largo Dora Napoli, ha scassinato un'auto in sosta sapeva che all'interno del portabagagli avrebbe trovato proprio quel bottino: numerose bottiglie di vino, alcune molto pregiate.

L'uomo, già noto per furti in autovettura, aveva impugnato il suo bastone di oltre un metro e spaccato il vetro dell'auto. Una scena però notata da un passante, che ha prontamente chiamato il 112. Immediato l’intervento degli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia, che hanno rintracciato lo straniero in corso Vercelli. Oltre alle bottiglie di vino, si era portato via un navigatore satellitare e un astuccio contenente diversi attrezzi da lavoro. L’intera refurtiva è stata poi riconsegnata al legittimo proprietario, l'uomo arrestato per furto.