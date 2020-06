Porta la cucina a un altro livello con AllForFood, attrezzature ristorazione dei top brand

Cosa non può mancare in una cucina professionale? La qualità, specie se Made in Italy. Un valore aggiunto che nell’offerta di AllForFood trova migliaia di declinazioni. L’e-commerce, leader in Italia per la vendita di attrezzature per la ristorazione e macchine alimentari, vanta un catalogo con oltre 40.000 prodotti.

Attrezzature per ristoranti con un rapporto qualità-prezzo imbattibile

Dalle vetrine refrigerate ai forni per pasticceria, fino a banchi alimentari e friggitrici snack. Su AllForFood.com c’è tutto il necessario per l’allestimento di cucine professionali e ambienti ricettivi. La proposta è infatti studiata per rispondere alle esigenze di ristoranti, pizzerie, hotel, pasticcerie, macellerie, ecc.

In catalogo ci sono attrezzature per la ristorazione, forniture alberghiere e arredamento professionale da interno e da esterno. Oltre il 98% dei prodotti è realizzato da aziende italiane, la restante quota viene accuratamente selezionata tra le offerte di importazione, per garantire al cliente livelli di efficienza pari a quelli del Made in Italy.

La proposta è composta esclusivamente dai top brand, come Fimar, Robot Coupe, Sammic, Forcar, Scab Design. E i prezzi? Sempre convenienti, grazie ai vantaggiosi rapporti instaurati dall’e-commerce in oltre 10 anni di attività con produttori e fornitori.

Assistenza dedicata e noleggio operativo delle attrezzature per ristorazione

Con AllForFood la tutela e la soddisfazione del cliente sono sempre in primo piano. Lo dimostrano l’eccellente rapporto qualità-prezzo dei prodotti e il servizio di assistenza professionale, messo a disposizione prima e dopo la vendita.

Ma anche le spedizioni assicurate, che pongono il cliente al riparo dagli eventuali danni causati durante il trasporto. Inoltre la merce è consegnata in tutto il mondo e i pagamenti avvengono con PayPal, carta di credito, bonifico bancario o saldo in contrassegno (con anticipo del 30%).

Ed è proprio per rispondere in modo puntuale alle esigenze dei clienti che AllForFood propone soluzioni di noleggio operativo. Una valida alternativa alla vendita, che consente di allestire il locale con prodotti di alta qualità senza però vincolare il capitale per l’acquisto.

Possibile grazie alla partnership con Grenke, il noleggio operativo presenta molti vantaggi. Il pagamento avviene tramite canoni di importo costante, deducibili al 100%. L’operazione non è soggetta a segnalazioni nelle centrali rischi e i beni acquistati non sono contabilizzati in bilancio.

Migliaia i professionisti della ristorazione che hanno scelto AllForFood. La loro soddisfazione è verificabile nelle tante recensioni certificate pubblicate su eKomi.

Come accertarsi della convenienza dell’offerta? In pochi istanti si può richiedere un preventivo su www.allforfood.com. In alternativa è possibile contattare il servizio di assistenza via telefono (+39 0721.1626665 +39 0721.831292), numero verde (800660730) o e-mail (info@allforfood.com).