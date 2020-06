Compie una settimana la buca del sottopassaggio del Lingotto: il cantiere è ancora lì

La prima segnalazione è arrivata verso la fine della scorsa settimana. Un buco che improvvisamente si era aperto nel tratto di strada all'incrocio tra corso Corsica e corso Giambone, proprio in corrispondenza dell'imbocco del sottopassaggio del Lingotto.

A una settimana di distanza Borgo Filadelfia continua ad avere a che fare con la sua "buca": nelle ore successive alla segnalazione infatti erano arrivati i tecnici per cantierare la zona, ma - complice il weekend - l'apertura nell'asfalto era ancora lì. E se grazie alle transenne e al nastro bicolore si scongiurano possibili inconvenienti per i pedoni (o per mezzi leggeri come biciclette o scooter) lo stesso non si può dire per le automobili che già sono messe alla prova con la chiusura del sottopassaggio.

"Ci sono già stati almeno due incidenti legati alla presenza del cantiere, ma non è ancora stato fatto nulla", raccontano alcuni dei residenti che ormai giorno dopo giorno seguono l'evolversi della situazione.