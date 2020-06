Chef Rubio incoraggia i No Tav: "In Val Susa la piú bella forma di resistenza del Paese"

"Vorrei mandare un abbraccio alle sorelle e ai fratelli No Tav impegnati in Valle in quella che secondo me é la piú bella forma di resistenza in essere in Italia". É il saluto di Chef Rubio, che in un video ha incoraggiato la protesta del popolo che si oppone alla linea ferroviaria Torino-Lione.

"Dagli anni Novanta ci sono sempre stati per il territorio, per l'ambiente e per il futuro dei loro figli - dice Rubio - le forze dell'ordine stanno invece impedendo di far.pervenire acqua e alimenti a chi sta facendo la resistenza in Valle, mi chiedo cosa vogliono dare ai loro figli, tumori e cemento o una valle capace di accoglierli".



Alle 21 di oggi, venerdì 26 giugno, al PalaNoTav di Bussoleno, é in programma un'assemblea "per fare il punto della situazione generale e sul presidio dei Mulini - scrivono su Facebook gli attivisti - programmare le prossime iniziative estive e commentare e approfondire diverse questioni legate al documento della Corte dei Conti Europea".

"L'incontro si svolgerà se possibile all'aperto, altrimenti all'interno rispettando le norme anti-contagio Covid", hanno spiegato gli attivisti.