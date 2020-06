Corso Brescia sommerso dai rifiuti, Alessi (FdI): “Situazione inaccettabile” (FOTO)

Contenitori della raccolta differenziata sommersi di immondizia e rifiuti ingombranti abbandonati: sono queste le condizioni che si presentano in modo ricorrente in Corso Brescia, una delle arterie stradali più importanti del quartiere Aurora.

A segnalare la vicenda è la capo-gruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi: “La situazione – commenta – è inaccettabile, soprattutto nel tratto tra Via Aosta e Corso Giulio Cesare. Non si tratta di un caso eccezionale, ma è così da anni”.

La stessa Alessi chiede provvedimenti, puntando il dito contro l'amministrazione comunale: “Non è solo colpa di Amiat - conclude – ma anche dell'assenza di progettazione da parte della Città, 'piddina' per 25 anni e 'grillina' da 4: ci vorrebbe il censimento delle case e molto altro”.