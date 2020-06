Auto incastrata tra due tram: circolazione bloccata in centro Torino

Un incidente quantomeno insolito ha paralizzato il traffico del centro di Torino, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 26 giugno.

Attorno alle 18.30 una Volkswagen Tiguan ha cercato, con una manovra azzardata, di infilarsi tra due tram, uno della linea 14 e l'altro del 16, in via Rossini angolo corso Regina Margherita. Risultato: la vettura è rimasta stritolata dai due mezzi pubblici e l'incidente ha ovviamente paralizzato la circolazione, già intesa di suo in un orario particolarmente trafficato.

La linea 16 è stata deviata in entrambe le direzioni a causa di quanto successo, dalle ore 18.50. Le linee percorrono da corso Massimo D'Azeglio, corso Vittorio Emanuele, via XX Settembre, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Bertola, via Arsenale, fino a riprendere il percorso normale.

Per fortuna, nonostante la spettacolarità dell'incidente, non si registrano feriti. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco con una autogru per rimuovere i mezzi incidentati.