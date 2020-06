Mette a segno un furto da Decathlon, ma poi esce con gli amici: arrestato dalla polizia

Ha visto arrivare la Volante della polizia e ha pensato fosse meglio darsela a gambe. E’ successo nei giorni scorsi, in via Berthollet. Un marocchino di 27 anni, in compagnia di alcuni connazionali, improvvisamente si stacca dal gruppo dirigendosi in via Nizza.



Un comportamento che insospettisce i poliziotti che decidono di controllarlo: trovano alcuni frammenti di hashish nella scarpa destra e diversi capi di vestiario ancora integri nella loro confezione, muniti di gruccia, nello zaino. Si scopre che l'uomo, poco prima, aveva messo a segno un furto presso il negozio “Decathlon” di via Lagrange, portando via articoli sportivi per un valore di oltre 90 euro.