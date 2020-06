Certificazioni di inglese: livelli e competenze

Possedere una certificazione di inglese è oggi un requisito fondamentale, spesso richiesto in sede di colloquio lavorativo. I titoli e le sigle che attestano la padronanza della lingua, in questo caso dell’inglese, sono però moltissimi e non sempre risultano chiari, né a chi intende conseguire un certo attestato, nè talvolta, a chi si ritrova a leggere un curriculum vitae.

Ecco quindi una panoramica che indica come si suddivide la conoscenza e la padronanza della lingua, attraverso uno schema di livelli che sono riconosciuti in tutto il territorio europeo con la stessa identica valenza.

Tutte le certificazioni che attestano la padronanza della lingua inglese, riconosciute a titolo internazionale, sono costituite sulla base di livelli di inglese standard e progressivi, stabiliti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) che vanno dal livello base A1 a quello più avanzato C2.

Questa suddivisione rende chiara la padronanza effettiva di una lingua, in questo caso dell’inglese, sia per gli individui che sostengono il test ed ottengono la certificazione, sia per chi considera, dall’altra parte le conoscenze scritte in un Curriculum Vitae o come accreditamenti accademici.

Vediamo nel dettaglio quali sono i livelli progressivi stabiliti dal QCER e quali competenze e conoscenze attestano.

I livelli di conoscenza della lingua generalmente sono sei e valgono per la maggior parte delle lingue Europee:

A1 (livello di contatto)

A2 (livello di sopravvivenza)

B1 (livello di soglia)

B2 (livello di progresso)

C1 (livello di efficacia)

C2 (livello di padronanza)

Certificazione di livello A1

L’attestato in questo caso certifica che l’utente comprende e utilizza espressioni familiari e quotidiane, utili a soddisfare bisogni concreti; sa presentarsi ad altre persone e porre domande semplici e personali, a cui sa anche rispondere, quali il luogo di provenienza, le persone che conosce o gli oggetti di uso frequente che possiede.

Comprende ed interagisce in modo semplice con interlocutori che siano disposti a parlare in modo lento e chiaro.”

Certificazione di livello A2

Attesta che l’utente comprende frasi isolate ma di ordine familiare, riguardanti il lavoro, la geografia, o informazioni sulle persone conosciute o vicine.

Certifica una padronanza della lingua semplice e diretta su argomenti prevalentemente abituali e familiari e la capacità di descrivere avvenimenti del proprio vissuto o del proprio ambiente o situazioni che rispondano a bisogni imminenti.

Certificazione di livello B1

L’utente che ha conseguito una certificazione di livello B1, è ritenuto in grado di comprendere i punti salienti di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari o di routine, che comprendono quindi situazioni familiari, lavorative o azioni svolte nel tempo libero.

Riesce a comunicare in modo semplice ma esaustivo in occasioni di viaggi in terre o ambienti in cui si parla la lingua in questione, e produce in forma scritta testi semplici e coerenti che trattino argomenti di interesse personale o conosciuti.

Descrive esperienze vissute, avvenimenti ma anche sogni o speranze, sa esporre brevemente ragioni e opinioni e dare esaustive e sintetiche spiegazioni.

Certificazione di livello B2

L’utente è in grado di comprendere il senso fondamentale di testi complessi o argomenti sia concreti che astratti, e di sostenere discussioni tecniche nel proprio settore di interesse.

Interagisce con scioltezza in modo spontaneo, senza particolari ostacoli anche nella relazione con un parlante nativo.

Riesce a produrre testi scritti chiari e articolati su diversi argomenti, sa esprimere la propria opinione riguardo a tematiche di attualità o di interesse esponendo i punti a favore ed i punti contrari di tali questioni.

Certificazione di livello C1

L’utente comprende una vasta gamma di testi complessi e lunghi, ricavandone anche i significati più impliciti. Sa esprimersi in modo scorrevole, senza eccessivo sforzo nella ricerca dei vocaboli. Utilizza la lingua in modo corretto ed efficace a scopi sociali, accademici e professionali. Produce testi chiari, articolati e ben strutturati, su argomenti anche complessi, dimostrano di avere piena padronanza delle strutture discorsive e dei meccanismi linguistici di coesione.

Certificazione di livello C2

Ultimo livello di certificazione che attesta la comprensione da parte dell’utente di tutte le produzioni in una data lingua, siano esse scritte, di lettura o di dialogo.

Riesce a riassumere informazioni derivanti da diverse fonti per costituire ed elaborare un unico testo coerente.

L’espressione verbale risulta molto scorrevole, precisa e ricca di sfumature sottili di significato anche in situazioni comunicative piuttosto complesse.