“Ripartiamo con un fiore”: in piazza Carignano una panchina floreale per invitare i torinesi a vivere all’aperto [FOTO e VIDEO]

Ripartire con i colori e la bellezza dei fiori. E’ un messaggio di speranza e di rinnovato entusiasmo quello che i fioristi e vivaisti torinesi hanno voluto lanciare con la realizzazione, in piazza Carignano, di una panchina floreale.

In un tripudio di colori, l’iniziativa targata Ascom, mira a dare ai torinesi un motivo in più per recarsi il centro. Per vivere la città e, perché no, aiutare il commercio. “Questa è una splendida iniziativa, così come l’installazione in piazza” afferma Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom. Consapevole delle difficoltà riscontrare in questi mesi dagli esercenti, Coppa parla non a caso di rinascita. “I fiori sono il segno di una Torino e di un commercio che vogliono ripartire e non vi è nulla di più idoneo di un fiore come atto augurale”.

Dello stesso parere Alberto Sacco, assessore al Commercio del Comune di Torino: “E’ un evento che ci ricorda di avere piazze meravigliose, spazi aperti per vivere la città in sicurezza. Questa è un’installazione di altissimo livello, che diventa un motivo in più per fare un giro in centro e aiutare i commercianti che sono in difficoltà”.

Su questo aspetto, sulla necessità di tendere la mano al commercio locale e ai negozianti di prossimità, il pensiero dell’assessore è chiaro: tornare a vivere, tornare a spendere. “Chi ha possibilità economica, spenda. E’ importante. Abbiamo ancora gli armadi con giacche e camicie, compriamo un fiore e una giacca nuova. Stiamo vicini al commercio, sono posti di lavoro che non possiamo perdere”.

In Piemonte il comparto florovivaistico genera una produzione lorda vendibile di oltre 130 milioni di euro di cui con più di 1100 imprese diffuse sul territorio, una superficie complessiva di 1300 ettari, una produzione di piante ornamentali di oltre 10 milioni ed un totale di circa 3500 addetti. “L’iniziativa Ripartiamo con un fiore –affermano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale – è il grido che testimonia le grandissime difficoltà di un settore strategico per l’economia, il lavoro e la qualità della vita in Italia, messo a rischio prima dalla concorrenza sleale di importazioni dall’estero e adesso dal crollo delle vendite causato dalla pandemia, con il record storico negativo di piante e fiori mandati al macero”.

Da venerdì 26 giugno a domenica 28 i cittadini e i turisti, quindi, potranno ammirare, oltre alle bellezze storiche di piazza Carignano, anche l’installazione floreale.