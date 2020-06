Meteo su Torino e provincia: bel tempo in pianura, instabilità sulle Alpi

Il Nord Italia nei prossimi giorni sarà conteso tra alta pressione proveniente dalle Azzorre e correnti atlantiche più instabili. Il risultato è la persistenza di instabilità pomeridiana sui rilievi alpini con qualche possibile sconfinamento in pianura. Temperature in media o poco sopra.

A Torino quindi avremo questa situazione: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso anche se i settori occidentali rimarranno molto nuvolosi. Attività cumuliforme sui rilievi alpini con rovesci e temporali sparsi anche di forte intensità. Possibili sconfinamenti nelle pianure adiacenti in serata. Temperature massime in graduale aumento fino a 30-31 gradi di domenica. Minime stazionarie e comprese tra 18 e 20 gradi. Venti generalmente assenti o deboli a regime di brezza con direzione prevalente settentrionale.