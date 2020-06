Turismo, firmato un protocollo d'intesa tra Torino, Milano e Genova

Far ripartire il comparto turistico attraverso una strategia comune con altre grandi città: è questo l'obiettivo principale del protocollo d'intesa recentemente stipulato tra Torino, Milano e Genova: “Questo accordo - ha dichiarato l'assessore al commercio del capoluogo piemontese Alberto Sacco – segue la scia intrapresa precedentemente con altri territori, come le Langhe e il Roero, o con Ferrovie attraverso l'introduzione di un ulteriore treno serale verso Milano.”

I termini precisi del protocollo non sono stati specificati, ma le finalità sono definite: “Abbiamo lavorato - ha proseguito Sacco – diversi mesi per trovare punti di collaborazione in grado di promuovere le nostre città in modo congiunto: uno degli eventi di punta sarà Euroflora a Genova, mentre gli uffici ne stanno cercando altri; ragioneremo sugli sviluppi anche con i consiglieri comunali. Per l'estate in corso promuoveremo i nostri territori per un turismo di prossimità che includa mare, laghi, montagne, colline e città.”

Dall'assessore sono poi arrivate rassicurazioni anche sul Tavolo Tecnico sul Turismo, al centro del progetto comunale, e l'annuncio di un'imminente Commissione sulle ATP Finals: “La prossima convocazione – ha concluso – è fissata per il 6 luglio: per l'occasione allargheremo la partecipazione ai rappresentanti della agenzie di viaggio e ai tour operator. Prossimamente, inoltre, avremo la possibilità di confrontarci con il direttore generale della Federazione Italiana Tennis Marco Martinasso .”