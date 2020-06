L'urlo dei manifestanti in piazza Castello: "Torino e altre città italiane sono ancora razziste" [FOTO]

"Torino, cosí come tante altre città italiane, è ancora razzista: si capisce da piccoli gesti quotidiani, basta un semplice sguardo per capirlo". Sara è una delle referenti del Collettivo Ujamaa, che oggi pomeriggio in piazza Castello ha organizzato una manifestazione per dire no al razzismo e ad ogni forma di discriminazione.



"Quanto successo negli Stati Uniti - spiega - è stato la scintilla che ancora una volta in tutto il mondo ha puntato i riflettori sulla questione razzismo, è nato un movimento e finalmente la nostra voce viene ascoltata".



Tanti i cartelli presenti in piazza, alcuni dei quali riportanti la foto di George Floyd, l'uomo assassinato dalla polizia a Minneapolis lo scorso 25 maggio.