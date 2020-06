Manifestanti in corteo a Torino: pugno in cielo per dire No al razzismo [FOTO]

Centinaia di manifestanti stanno marciando verso la periferia nord di Torino, fermandosi in ginocchio e puntando il pugno in alto per dire No al razzismo.



Prosegue così la manifestazione contro tutte le forme di razzismo che ha preso origine in piazza Castello e che è proseguita nel corso del pomeriggio nonostante le forti precipitazioni.



Digos e carabinieri seguendo il corteo, che per adesso si è svolto senza alcun disordine. Numerose le fotografie che ricordano George Floyd, l'uomo ucciso dalla Polizia negli Stati Uniti pochi giorni fa.