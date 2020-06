Rogo tra due auto parcheggiate in via Taggia: un'alta colonna di fumo nero in borgo Filadelfia [FOTO e VIDEO]

Un botto all'improvviso. E nel cielo si è subito levata una colonna di fumo nero. In pochi minuti, nel cuore di borgo Filadelfia sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere il rogo che si era generato - per cause ancora da accertare - tra due vetture che in quel momento erano parcheggiate in via Taggia, a un isolato dallo stadio dove giocava il Grande Torino e a pochi passi dall'ingresso fornitori del Bennet.

Si indaga adesso per capire le origini dell'esplosione: forse un motore surriscaldato o un corto circuito. Al momento non sembrano coinvolte persone, solo un grande spavento che ha richiamato sui balconi della zona tutti i residenti.