La Croce Rossa distribuisce alimenti per cani ai cittadini di Nichelino in difficoltà

In questi giorni la Croce Rossa Italiana di Nichelino, in collaborazione con l'Ufficio Tutela Animali del Comune, ha distribuito alimenti per cani alle famiglie in difficoltà economica.

In occasione della consegna dei buoni pasto del progetto CRI "Il tempo della gentilezza" i volontari, che sono andati in aiuto di circa 260 nuclei familiari, hanno provveduto al censimento degli animali presenti. "La Croce Rossa nichelinese è sempre in prima fila nelle iniziative solidali", ha dichiarato il sindaco Giampiero Tolardo. "L'Amministrazione e tutti i residenti, non possono che ringraziarla".

"La Croce Rossa non solo salva vite, ma pensa anche agli amici a quattro zampe: un grosso grazie anche all'Ufficio Tutela Animali", ha aggiunto l'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola.