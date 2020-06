Il Torino Jazz Festival si sdoppia: dal 21 al 30 agosto e poi a ottobre

Il grande jazz torna a Torino con il suo festival più rappresentativo. Dopo il forzato stop determinato dall’emergenza epidemiologica Covid-19 che inizialmente ha costretto la Città a rinviare l'ottava edizione del TJF Torino Jazz Festival da aprile a ottobre, i direttori artistici del Festival, Diego Borotti e Giorgio Li Calzi, convinti che la musica non ferma e spinti da un forte desiderio di ripartenza, hanno deciso di articolare la rassegna in due fasi, una estiva e l'altra autunnale.

La prima si svolgerà dal 21 al 30 agosto per soddisfare la voglia di musica dal vivo con un cartellone composto da dieci concerti serali di grande qualità.

La seconda, in programma a ottobre, prevede 30 concerti, una dozzina di jazz club e locali che da sempre, con tenacia, ospitano a Torino questo genere musicale.

Nonostante le evidenti difficoltà logistiche dovute al momento, il TJF 2020 manterrà la sua ricchezza artistica e presenterà produzioni originali, importanti nomi di jazzisti italiani e molti artisti del panorama internazionale.

La parte estiva della manifestazione, ancora in via di definizione, sarà realizzata - osservando le più scrupolose norme di sicurezza per il pubblico, gli artisti sul palco e il personale al lavoro - nel cortile di Combo (ostello costruito negli spazi dell'ex caserma dei pompieri di Porta Palazzo) in corso Regina Margherita e inserita all'interno del palinsesto cittadino “Torino a cielo aperto”.

I dieci concerti di agosto del Torino Jazz Festival 2020 saranno annunciati il 20 luglio. Info: www.torinojazzfestival.it

