Le ultimissime news vanno in scena al Teatro Carignano con Fausto Paravidino

Un happening teatrale dove ad andare in scena sono le notizie più curiose e pregnanti della settimana. Succede da domani al Teatro Carignano di Torino, all'interno del cartellone estivo "Summer Plays", organizzato da Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale e TPE - Teatro Piemonte Europa.

Dal 1° al 22 luglio, ogni mercoledì alle 18.30, Fausto Paravidino curerà un ciclo di incontri (ogni mercoledì fino al 22 luglio) inseriti in Extra Plays, "Playstorm: Instant Theatre", dove, assieme a un gruppo di attori e scrittori di teatro, darà voce e corpo alle ultime news, facendo irrompere sul palcoscenico l’informazione globale. La drammaturgia “istantanea” del primo appuntamento sarà, oltre allo stesso Paravidino, di Maria Teresa Berardelli, Irene Petra Zani e vedrà in scena Marianna Folli, Marta Malvestiti e Daniele Natali.

"Instant theatre - spiega l'ideatore - non è un progetto di drammaturgia contemporanea. È peggio ancora. È un progetto di drammaturgia istantanea. Pescare un pesce. Cuocerlo in spiaggia. Mangiarlo caldo. Un gruppo di attori e scrittori di teatro si incontrano in teatro. Partono dalla rassegna stampa. Leggono giornali. Cercano di capire cosa sta succedendo ora. In una settimana scrivono cose, provano cose, inventano qualcosa che non sappiamo ancora. Poi incontrano il pubblico. Un po’ uno spettacolo di prosa, un po’ un’improvvisazione, un po’ un’assemblea, un po’ una stand up. Il pubblico avrà una parte molto importante nella cosa. La faremo insieme. L’ideale sarebbe fare uno spettacolo che davvero non sappiamo come andrà a finire. Stiamo lavorando per trovare quel coraggio lì".