"L'emergenza covid ci costringe ad andare alla Motorizzazione solo una volta alla settimana"

Massimiliana Sovilla, titolare e legale rappresentante della Aura snc, studio di consulenza automobilistica e agenzia di pratiche auto, scrive per sottolineare come il covid continui a creare problemi e ritardi alla sua attività, anche ora che l'emergenza sanitaria non è più in una fase acuta.

"Con la presente voglio segnalare il disservizio fornito dalla Motorizzazione Civile di Torino, sita in via Bertani 31, un disservizio arrecato alla nostra categoria professionale, ma anche al privato cittadino, nella gestione del post covid. Questo nonostante la nostra associazione UNASCA si sia resa più volte disponibile per organizzare, insieme alla Direzione, l’organizzazione di uffici/sportelli, suggerendo possibili soluzioni".

"Nel contempo, preciso che noi ci adoperiamo a svolgere in via telematica qualsiasi operazione ci venga autorizzata, al fine di ridurre il carico di lavoro dei dipendenti pubblici e soprattutto un afflusso ordinato e ridotto al minimo agli sportelli".

"Attualmente, per evitare l’assembramento all’interno dei locali dell’ufficio pubblico, è stata assunta quale unica precauzione l’assegnazione di accesso agli sportelli per ogni agenzia di 1 solo giorno alla settimana , quando prima andavamo 5 giorni alla settimana. In questo modo non si riesce più a fornire ai nostri clienti un servizio puntuale e celere come sempre avvenuto in passato".

"Segnalo peraltro che l’assembramento in realtà si crea in corrispondenza degli accessi esterni della motorizzazione, senza neanche prevedere la distinzione tra utenza privata e utenza professionale. Auspichiamo una soluzione positiva in tempi rapidi, nell'interesse di tutti, in primis l'utenza", conclude la lettera.