I taxisti torinesi donano 1500 mascherine alle Molinette

Nella giornata di oggi, mercoledì 1° luglio, una delegazione di taxisti torinesi del sindacato Usb, composta dai delegati Ruzza Roberto, Costanzo Paolo e Franco Melardi si sono recati al presidio sanitario delle Molinette, per donare a titolo gratuito 1500 mascherine.

L'iniziativa è stata sostenuta dalla totalità dei tesserati, in ragione del fatto che la staticità del lavoro dei tassisti costringe a lunghe attese: per questo, si è ritenuto più utile donarle al personale sanitario, anche come forma di ringraziamento per le prestazioni e l’impegno profuso durante la delicatissima fase dell'emergenza.