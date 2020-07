I sindacati attaccano la giunta Cirio: "Non prende sul serio il confronto sulla riorganizzazione della sanità piemontese"

Ancora una volta il presidente Cirio e gli assessori alla Sanità e al Welfare, Icardi e Caucino - non presentandosi all’incontro con le Organizzazioni sindacali confederali in programma martedì 30 giugno - hanno perso una importante opportunità di confronto con Cgil Cisl Uil su temi cruciali e strategici come la riorganizzazione del sistema sanitario piemontese.

“Si è persa una ulteriore occasione – spiegano i segretari regionali di Cgil Cisl Uil, Danila Botta, Luca Caretti e Francesco Lo Grasso – per iniziare a discutere della riorganizzazione della sanità e del settore sociosanitario piemontese. Non basta più nascondere la polvere sotto il tappeto. Le profonde carenze del sistema, emerse durante l’emergenza Covid, vanno affrontate e risolte. Se non fosse stato per l’impegno dei lavoratori della sanità e delle strutture sociosanitarie, supportati dalle loro organizzazioni sindacali, i risultati sarebbero stati ancor più tragici di quanto già non siano”.

L’assenza del presidente Cirio e dei sue assessori competenti al tavolo del 30 giugno per le segreterie regionali di Cgil Cisl Uil è “un altro schiaffo ai lavoratori e ai cittadini. Temi come la salute e la non autosufficienza riguardano aspetti fondamentali della vita di ognuno e non consentiremo alla politica di affrontarli senza il confronto e la partecipazione di chi rappresenta i diretti interessati. Non c’è più tempo. L’autunno è alle porte e non possiamo essere impreparati”.