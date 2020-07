Mirafiori Sud ha sfornato il suo dolce di quartiere: mele Slow Food con omaggio ai Savoia

E' stato decretato il vincitore del contest "Un dolce per Mirafiori", lanciato nel settembre 2019 in occasione della presentazione al quartiere della “Comunità Slow Food - Mirafood per la valorizzazione del quartiere Mirafiori Sud di Torino”. Si tratta di "Il Tronchetto di Caterina", ideato da Benedetta Lanza assieme alla figlia di 11 anni, Frida, dopo la prova di assaggio alla Casa nel Parco di via Panetti.