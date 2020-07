Riprende l’attività al palazzo di giustizia di Torino, ma il pg Saluzzo avverte: “L’emergenza sanitaria non è terminata”

“L’emergenza sanitaria non è per nulla terminata, il fenomeno pandemico non è esaurito, come dimostrato dalla situazione in molti Paesi del mondo, dall’allarme dell’Oms, dalla ripresa dei focolai in stati dell’Unione, dove apparentemente si era raggiunta una situazione simile, e a volte migliore, alla nostra”. È quanto si legge in una nota diramata stamattina dal procuratore generale di Torino Francesco Enrico Saluzzo e condivisa dal presidente della Corte d’appello Edoardo Barelli Innocenti, dal procuratore capo Anna Maria Loreto, dal presidente del Tribunale Massimo Terzi e dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati Simona Grabbi.

“Un completo abbassamento della guardia come forse da taluno auspicato - recita il documento - non solo è impraticabile ma soprattutto in contrasto con gli obblighi precauzionali che stanno alla base, come uno dei parametri, della responsabilità penale a titolo di colpa”.