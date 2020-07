Si riparte con Tortuga Viaggi e BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura

Dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese tornano i viaggi della Tortuga di Fossano. Anche la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura propone ai propri clienti le nuove destinazioni che man mano vengono presentate.

Dal 18 al 23 luglio la meta è il Trentino Alto Adige, tra le vette delle Dolomiti. A fine agosto invece l’Abruzzo e i suoi splendidi borghi.

“Si è deciso di restare in Italia, per ragione di sicurezza e per aiutare il Paese. – commenta Nicoletta Barbero, della Tortuga Viaggi – Le destinazioni sono state scelte per evitare assembramenti e possibili pericoli causati dal sovraffollamento di altre mete”.

Per maggiori informazioni e il dettaglio del programma rivolgersi a Tortuga Viaggi 0172/636112 oppure Nicoletta Barbero 339/6712758.