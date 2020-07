Paura oggi pomeriggio in Borgo San Paolo, dove si è staccata una parte di un cornicione del Cinema Eliseo di Torino. A notare quanto successo intorno alle 17 in via Monginevro, all'angolo con piazza Sabotino, un commerciante della zona.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e la Municipale, per deviare il traffico. Il distacco si sarebbe verificato a circa 12 metri di altezza: fortunatamente non si registrano feriti.