Al campo nomadi c'era il centro smistamento di merce rubata: tre persone denunciate [VIDEO]

Le indagini hanno permesso di scoprire così un “centro raccolta e smistamento “ di oggetti rubati provenienti da furti in appartamenti ed esercizi commerciali delle provincia di Torino e destinati alla vendita al dettaglio illegale e sottocosto. Due uomini e una donna, quest'ultima convivente con uno dei due, sono stati denunciati per ricettazione, riciclaggio e furto aggravato in concorso.