Pedalata sostenibile Fridays for Future: "Si parla di ripartenza green ma per ora solo misure limitate" [FOTO E VIDEO]

"Si parla tanto di ripartenza green ma per adesso abbiamo visto solo misure limitate, oggi siamo qui per ribadire che serve costruire una normalità diversa da quella precedente alla pandemia". Luca Sardo è uno dei referenti torinesi di Fridays for Future, movimento ambientalista che oggi pomeriggio ha promosso una pedalata cittadina "per una Torino più giusta, equa e sostenibile".

All'evento hanno partecipato anche il gruppo Extinction Rebellion e la piattaforma femminista Non Una Di Meno. "Vogliamo una città libera dall'inquinamento asfissiante che ogni anno uccide 900 persone - scrivono i manifestanti - una città che metta al primo posto i diritti e la salute di tutti i suoi abitanti, una città a misura di persona, costruire una Torino diversa è possibile, ora più che mai".

Poco prima delle 17, i ciclisti sono partiti da Torino Esposizioni, percorreranno il parco Valentino per poi raggiungere la sede Fca al Lingotto, quindi l'Unione industriale, il Municipio e arrivo previsto in piazza Castello, davanti alla sede della Regione Piemonte.

"Bisogna aiutare le persone a passare dal mezzo privato al mezzo pubblico - spiega ancora Luca - anche sul bonus bicicletta, c'è il contributo ma mancano le bici, serve fare di più e in fretta".

Qui di seguito, il video della manifestazione: