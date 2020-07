"Se vuole salire sul bus, indossi la mascherina": passeggero aggredisce l'autista che lo aveva rimproverato

Ennesimo episodio di violenza contro un autista Gtt che si preoccupa di far rispettare le norme anti-Covid. Ieri sera, sul bus della linea 41, in direzione Borgaretto, un uomo ha tentato di salire sul mezzo senza indossare la mascherina. E' allora stato invitato dal conducente a mettersela, con la minaccia che l'autobus non sarebbe ripartito se lui non avesse rispettato le norme per il contenimento del coronavirus.

L'uomo ha a quel punto aggredito l'autista, prima verbalmente e poi con spintoni e pugni in faccia. Un episodio già visto purtroppo la settimana scorsa a Ivrea e in quelle precedenti ancora a Torino.