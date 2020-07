Borgata Villaretto chiede attenzioni: "Facciamo parte di Torino anche noi"

"Anche noi facciamo parte della Città di Torino": i residenti di Borgata Villaretto chiedono più attenzioni da parte dell'amministrazione comunale. Il quartiere, situato oltre la Falchera nell'estrema periferia nord, lamenta l'assenza di servizi come negozi, ambulatori medici, centri di aggregazione e molto altro.

Nel tardo pomeriggio di venerdì diverse decine di cittadini hanno inscenato un flash mob di protesta con cartelli per esprimere le proprie esigenze: "Non abbiamo - hanno fatto sapere – nessun tipo di negozio, i mezzi pubblici sono inadeguati come percorso e orario, le vie hanno tutte lo stesso nome, non esiste nessun locale per fare aggregazione sociale, non possiamo muoverci verso la città senza usare l'automobile perché non esistono piste ciclabili o marciapiedi e la strada non ha illuminazione".