Coronavirus: oggi 18 contagiati in Piemonte, ma i guariti sono 78

Sono 18 i neo contagiati da Coronavirus in Piemonte, comunicati oggi dall'Unità di crisi regionale. Il totale sale così a 31.423 persone contagiate dall'inizio dell'epidemia nella nostra regione, di cui 15.914 nella provincia di Torino. Dei 18 nuovi casi, 10 arrivano da screening, 6 contatti di caso, 2 scoperti con indagine in corso. Su 18, 16 sono asintomatici.

Di contro, sempre nelle ultime 24 ore, i guariti in Piemonte sono stati 78, portando il totale a 25.111. Altri 993 sono "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica e in attesa dell'esito del secondo.

Zero, invece, i nuovi decessi di persone positive al test del Covid-19. Il totale resta così a 4.102 persone morte in Piemonte dall'inizio dell'epidemia.

Stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva, fermi a 9. I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 226 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 982. I tamponi diagnostici finora processati sono 430.300, di cui 236.538 risultati negativi.