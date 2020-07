Sgombero Asilo Occupato, chiesti 5 anni per incendio al carcere delle Vallette

Cinque anni di carcere per Marco Bolognino, accusato di aver provocato un incendio nel carcere delle Vallette durante la manifestazione del 10 febbraio 2019. E' questa la richiesta della Procura di Torino per il 52enne, che insieme ad altri anarchici si era ritrovato davanti al penitenziario per protestare contro lo sgombero dell'Asilo Occupato.

Contestualmente all'operazione di liberazione dello stabile di via Alessandria, erano scattati anche alcuni arresti. Durante il presidio fuori dal Lorusso e Cutugno furono lanciati petardi e bombe carte: secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno di questi cadde su una tettoia oltre le mura, dando il via all'incendio.