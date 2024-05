Non solo pioggia e traffico: tangenziale in tilt per un incidente all'altezza di Collegno

Non solo la pioggia e il traffico. A peggiorare ulterioremente la situazione, questa mattina, per chi deve muoversi in macchina in tangenziale c'è stato un incidente che si è verificato poco prima delle 6 all'altezza dell'uscita di Collegno.



Ancora da stabilire le cause e la dinamica, ma risulta essere una sola la vettura coinvolta, in direzione Sud. Una persona ha riportato ferite ed è stato portato all'ospedale di Rivoli in codice verde, dove è stato affidato alle cure dei medici.



L'incidente ha tuttavia peggiorato il flusso del traffico in entrambe le direzioni. Sul posto, insieme ai sanitari, anche gli uomini della Polizia stradale per ricostituire le condizioni di sicurezza.