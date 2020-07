Casteldelfino Raid Experience with Cromilla sigla un’eccezionale collaborazione con Luciano Moto di Casalgrasso (CN)

Un’interessantissima opportunità quella che nasce dalla collaborazione fra Casteldelfino Raid Experience with Cromilla e Luciano Moto, che consentirà a tutti i non residenti nell’area nordovest italiana e agli stranieri, una volta raggiunto Casalgrasso (CN), di poter partecipare a questi straordinari tour mettendosi in sella ad una moto Kawasaki Versys nuova, grazie alla possibilità di noleggio settimanale, comprensivo di tutte le opzioni di assicurazione e manutenzione.

Casteldelfino Raid Experience with Cromilla è un’ampia proposta mototuristica sviluppata in collaborazione con il Comune di Casteldelfino e A.T.L. Cuneese.

I tour, che si effettuano nel mesi di luglio e agosto 2020, consentono agli appassionati delle 2 ruote di scoprire i percorsi, i panorami, l’enogastronomia, la cultura e l’ambiente del basso Piemonte - Alpi Occidentali - e della Francia oltre confine.

I percorsi sono ad anello e prevedono sempre il ritorno in giornata nella Capitale dell’Escarton della Castellata (Casteldelfino) o in uno dei comuni limitrofi.

17-19 luglio 2020 (con possibilità di estensione fino al 24 luglio)

24-26 luglio 2020 (con possibilità di estensione fino al 31 luglio)

31 luglio-2 agosto 2020 (con possibilità di estensione fino al 7 agosto)

7-9 agosto 2020 (con possibilità di estensione fino al 14 agosto)

14-16 agosto 2020 (con possibilità di estensione fino al 21 agosto)

21-23 agosto 2020

Le percorrenze medie giornaliere sono di circa 250 km e si potranno scoprire le memorabili strade come quella del Colle dell’Agnello, del Colle dell’Isoard, il valico del Monginevro, il Colle della Maddalena e molte altre.

A queste proposte vanno ad aggiungersi gli itinerari che comprendono la città di Alba e l’Alta Langa, i Colli di Sampeyre ed Esischie e poi ancora Castelmagno e la rinomata Via del Sale che unisce Limone Piemonte con l’entroterra Ligure.

Alle giornate riservate ai viaggi in moto si alterneranno itinerari naturalistici con guida e giornate da dedicare al completo relax presso le Terme di Valdieri.

L’ottima offerta di noleggio di Luciano Moto permette di regalarsi, a soli € 990 a settimana, un’esperienza in sella alla favolosa Kawasaki Versys, nuova e con copertura di assicurazione Kasko, manutenzione ordinaria e straordinaria. L’importo può essere pagato ratealmente.

Per tutte le informazioni, potete contattare il seguente numero: 011.9755700