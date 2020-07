Comunali 2021, il csx civico lancia "Capitale Torino": in squadra coach Berruto, Casacci dei Subsonica, De Giuli, Tresso e Verri

Il centrosinistra civico prova a fare squadra, in vista delle Comunali di Torino del 2021. E’ nata ufficialmente “Capitale Torino”, una piattaforma di mobilitazione che punta a mettere in relazione “realtà delle società civile, associazioni e soggetti che vogliono incidere nella costruzione del futuro di questa città”.

E nell’elenco dei promotori figurano volti nomi del panorama politico e non torinese. Accanto al capogruppo comunale di Lista Civica per Torino Francesco Tresso, c’è Federico De Giuli: 52 anni, architetto e figlio primogenito di Mario, l’impresario edile che fu tra i principali sponsor di Castellani e sedette in Sala rossa con Alleanza per Torino. Nell’elenco poi l’allenatore di pallavolo – nel recente passato tra i frontmen delle sardine torinesi - Mauro Berruto, insieme al chitarrista dei Subsonica Max Casacci. Tra gli aderenti anche Paolo Verri, direttore generale di “Matera 2019 – Capitale europea della cultura”, che in molti vedrebbero bene a guidare la coalizione di centrosinistra come candidato sindaco al posto del spesso nominato rettore del Politecnico Guido Saracco.