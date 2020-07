Il Piemonte scrive a Roma: "Via libera in tempi brevi agli sport di contatto"

Il Piemonte scrive a a Roma per ottenere il via libera agli sport di contatto. L'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca e il governatore Alberto Cirio hanno mandato nel pomeriggio al Governo il testo dell’ordinanza che autorizza - previo parere favorevole del ministero della Sanità - la ripresa di basket, danza, karate, calcetto e di altri sport minori nella nostra regione.

"Oltre a questo atto amministrativo, - spiegano - abbiamo anche inviato al ministero della Salute e al Governo nazionale una lettera in cui chiediamo una rapida approvazione del nostro documento, che permetta a queste realtà sportive di ripartire".

Lunedì il mondo sportivo piemontese aveva dato il via ad un flash mob, in piazza Castello a Torino, per chiedere alla Regione di poter riprendere a praticare tutti gli sport di contatto.