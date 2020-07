Lo bloccano mentre sta traslocando a casa della fidanzata: il giro successivo avrebbe spostato 5,5 chili di marijuana [VIDEO]

Lo hanno bloccato con le valigie in macchina, piene di vestiti ed effetti personali: stava facendo il trasloco per trasferirsi a casa della fidanzata. Ma quello che un 23enne albanese non è riuscito a lasciare dietro di sé sono state le accuse di detenzione di droga finalizzata allo spaccio. Nella sua vecchia casa, infatti, in via Pesaro, aveva cinque chili e mezzo di marijuana. Erano tutti confezionati in un grosso involucro di cellophane, pronti a essere spostati con un viaggio successivo da un alloggio all'altro.

M.L. (queste le sue iniziali) già nei giorni precedenti era stato messo sotto controllo dagli agenti della Polizia di Stato. Al momento del fermo, il giovane ha negato che l'alloggio di via Pesaro fosse utilizzato da lui, ma alla fine ha dovuto cedere, fornendo anche le chiavi per entrare in casa. Le indagini ora proseguono - visto anche il grande quantitativo di sostanza stupefacente trovato - per ricostruire esattamente la rete di rapporti e il ruolo che era affidato all'albanese in questo mercato della droga. Il 23enne ora si trova in carcere alle Vallette.