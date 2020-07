Un camion perde le pedane che stava trasportando, tragedia sfiorata all'imbocco della superstrada per Asti

Se non è successo nulla è solo perché in quel momento non c'era una vettura a stretto contatto. Ma attorno alle 15.30 di oggi, giovedì 9 luglio, si è sfiorata la tragedia all'imbocco della superstrada 706, in direzione di Asti est.

Un camion ha perso le pedane che stava trasportando, finite sull'asfalto e per fortuna non addosso a qualche vettura che seguiva attaccata. Le pedane hanno invaso la carreggiata di imbocco alla superstrada.

L'autoarticolato, carico di pedane pallet, affrontando la curva di ingresso alla superstrada ha sbandato, perdendo gra parte del suo carico. E per fortuna queste immagini testimoniamo l'accaduto e non le tragiche conseguenze che l'episodio avrebbe potuto avere.