Proseguono le chiusure di diverse strade provinciali del torinese

Sp. 56 di “Strambino” dal 13 luglio

Per la posa di struttura in fibra ottica lungo la sp. 56 di “Strambino” nel territorio del Comune di Piverone nel tratto compreso tra il Km. 26+394 e il Km.27+890; è necessario istituire il divieto di transito a tutti gli utenti dalle 8,45 del giorno 13 luglio 2020 sino al termine dei lavori con deviazione su percorsi alternativi segnalati in loco.

Sp. 45 della “Valle Sacra” nei giorni 9 e 10 luglio 2020

Per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione lungo la sp. 45 della “Valle Sacra”;è necessario istituire la sospensione della circolazione a tutti gli utenti, esclusi i residenti, dal km. 5+250 al km. 5+900 con transito su percorso alternativo indicato in loco dalle ore 7,30 alle 17,30 nei giorni 9 e 10 luglio 2020.

Sp. 60 di "Villa Castelnuovo” dal 13 al 17 luglio

Per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione lungo la sp. 60 di "Villa Castelnuovo" nel tratto compreso tra il Km.1+780 e il km. 3+700 è necessario istituire la sospensione della circolazione a tutti gli utenti, esclusi i residenti, con transito su percorso alternativo indicato in loco dalle ore 7,30 alle 17,30 dal 13 al 17 luglio 2020.

Sp. 103 di “Castagneto” dal 10 al 15 luglio

Per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione lungo la sp. 103 di “Castagneto” dal Km. 2+500 al Km. 7+450 è necessario istituire la sospensione della circolazione a tutti gli utenti, a tratti saltuari, tra le ore 8,00 e le ore 19,00 dal 10 al 15 luglio 2020.