Moto si scontra con un'auto a Valperga, grave un uomo che viaggiava con il figlio quindicenne

Il primo è avvenuto alle 13 a Robassomero, quando un motociclista di 60 anni ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava ed è finito contro un muretto lungo la strada pronviciale 1 della Mandria. Subito soccorso, è stato trasportato in elicottero al Cto dal 118. Lì è stato ricoverato in codice rosso.

Il secondo ha coinvolto un padre e il figlio quindicenne ed è capitato a Valperga, sulla ex statale 460 del Gran Paradiso, intorno alle 13.45. La moto Ktm sui cui viaggiavano è improvvisamente finita contro una Peugeot 206 guidata da una donna di Bairo, rimasta lievemente ferita.

Il padre, trasportato in elisoccorso al Cto, sarebbe in condizioni gravissime. Il figlio è stato ricoverato in codice giallo al Regina Margherita.