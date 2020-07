Nichelino, voragine si apre in via Cacciatori e rischia di inghiottire una vettura

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio, è stata segnalata una voragine in via Cacciatori, all'altezza del civico 77, a Nichelino.

La polizia locale arrivata per le verifiche ha subito intuito (attraverso l'ispezione luminosa con la torcia) che sotto il manto stradale c'era il vuoto. Dopo una breve ispezione con un piccone, l'operaio della manutenzione ha scoperto che sotto un sottilissimo strato di asfalto superficiale che ancora non aveva ceduto il sottosuolo era stato eroso per diversi metri cubi.

Uno spazio grande tanto da poter "inghiottire un'utilitaria". La circolazione stradale è stata interdetta e sono arrivate diverse squadre della Smat per capire dove fosse la problematica e per efettuare gli scavi e la riparazione della perdita.

Notevoli i disagi alla circolazione, tanto che sono state necessarie due pattuglie della municipale per regolare il traffico e tenere lontani i curiosi che, nonostante il pericolo, si avvicinavano alla voragine.