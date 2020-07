Il Festival Luigi Pirandello ricorda le vittime di Covid ed Ezio Bosso

Quindici spettacoli dal 15 luglio al 15 settembre 2020, con una diffusione amplificata tra Torino e Coazze e una ricca offerta culturale fruibile in streaming. Si presenta così la quattordicesima del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del '900, organizzato da Lingua Doc con il sostegno della Regione Piemonte, del Comune di Torino e della Compagnia di San Paolo.

Aprirà il cartellone un evento inaugurale al Polo del '900, lunedì 13 luglio, per celebrare i cinquant'anni della Regione Piemonte, cui parteciperanno, tra gli altri, il presidente Sergio Soave, i giornalisti Luciano Borghesan, Alessandra Comazzi e Darwin Pastorin, lo storico Gianni Oliva, e il direttore del Torino Film Festival Stefano Francia di Celle, oltre ad altre istituzioni che porteranno le loro testimonianze, accompagnate da filmati di repertorio e di nuova creazione.

A precedere l'apertura degli eventi in presenza, questa mattina, dalle ore 10, sarà trasmetto in streaming un evento commemorativo per i 120 dalla morte dello scrittore e giornalista Vittorio Bersezio, in collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino, la Fondazione Bersezio e l’Università agli Studi di Torino di Torino.

Proseguendo, il 12 luglio doppio appuntamento a Coazze e al Parco della Tesoriera, all'interno del festival Evergreen: una serata live, in collaborazione con Tedacà, dedicata alla memoria, per ricordare le vittime italiane di Covid-19 con letture, testimonianze e musica, cui interverranno medici, pazienti guariti e parenti delle vittime.

Tra gli altri eventi, il 20 luglio, al Polo del '900, un omaggio a Gigi Ghirotti per i cent'anni dalla nascita, in collaborazione con la Fondazione e l'Associazione Ghirotti, l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, l’Istituto di Candiolo e la Nazionale italiana Cantanti. Il ricordo di Ezio Bosso, ex Xico degli Statuto, il 26 alla Tesoriera e un appuntamento letterario in streaming, il 27 agosto, nel settantesimo anniversario della morte di Cesare Pavese.

"Ritorniamo a parlare di Cinema, a vent’anni dal rinnovato Museo Nazionale del Cinema e della nascita di Film Commission, con Ciak si gira tra finzione e realtà - spiega il direttore artistico Giulio Graglia -, un testo tratto da I quaderni di Serafino Gubbio, operatore di Luigi Pirandello e un grande interprete come Eugenio Allegri".

"La scelta degli attori e dei luoghi – conclude - è stata fatta in un’ottica di collaborazione e valorizzazione dei talenti del territorio piemontese anche per superare questa drammatica situazione sanitaria e lavorativa, una strategia che speriamo possa essere di buon auspicio per il futuro del nostro teatro".

Il programma completo è disponibile sul sito: www.linguadoc.it