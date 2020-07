Il Viaggio a sorpresa regala un sogno alla "Beautiful": è Ridge a cercare i volti per il film

Ronn Moss, lo storico Ridge di “Beautiful” cerca attori e attrici a Torino. Giovedì 16 luglio a partire dalle 10 presso la Sede di FashionT - CDH Cinema District Hub in via della Consolata 1bis, all'interno di Palazzo Saluzzo Paesana, si terrà il casting per il film con l’attore americano dal titolo “Viaggio a sorpresa” (“Surprise trip”) coprodotto – appunto – dalla prestigiosa FashionT, l’agenzia torinesi di eventi, moda, comunicazione e cinema. Un’eccellenza in città che grazie alla professionalità del suo fondatore Domenico Barbano e di Mirella Rocca che da sempre ha un fiuto speciale nello scoprire nuovi talenti rappresentando un aiuto concreto per i giovani aspiranti. E così, prima che il regista Roberto Baeli inizi le riprese del film che si terranno da settembre in Puglia, da non perdere il primo casting ufficiale, organizzato in Piemonte da FashionT.

In particolare si cercano: si ricercano attori/attrici e figurazioni speciali con età scenica 20/40 anni. Si richiede un po’ di esperienza, e una discreta pronuncia in inglese, anche maccheronico, e alcune foto per la produzione. Inviare la candidatura su info@fashiont.it; mrfashionevents@gmail.com - Tel. 011.0898229 – 392.8392721.

Durante il casting, tra le ore 11,30-12, Ronn Moss sarà lieto di concedersi ai giornalisti torinesi per eventuali interviste in un incontro informale.