Un cartellone unificato di eventi attorno al Parco Colonnetti: è l'estate di Mirafiori Sud

Prende il via questa sera la rassegna "Estate a sud", inserita all'interno del 22 punti verdi della Città di Torino, che nasce dalla volontà di offrire al territorio di Mirafiori Sud un messaggio unitario di ripartenza attraverso un cartellone condiviso su due aree, a nord-est e nord-ovest del parco Colonnetti.

Gli appuntamenti in programma, fino al 25 settembre, si terranno alla Casa nel Parco di via Panetti 1 e al Cpg – Centro di Protagonismo Giovanile di strada delle Cacce 36. Promosso dalla Fondazione della Comunità di Mirafiori, il calendario estivo valorizza la storica collaborazione con AMNC e quella più recente con il Centro Scienza.

Alla Casa nel Parco verranno proposti nove appuntamenti, tra concerti, cinema sotto le stelle e conferenze scientifiche divulgative, tutti i giovedì sera: dal 16 luglio, con il concerto di musica lirica e gospel di Fé Avouglan e Diego Mingolla, fino al 10 settembre, con l’evento “Aspettando Terra Madre” di Mirafood, la prima comunità urbana di Slow Food. Tutti gli eventi sono con ingresso a offerta libera e prenotazione obbligatoria.

Al Cpg saranno invece protagonisti la musica e il teatro tutti i venerdì sera: si comincia con il concerto di chitarra acustica fingerstyle dell’artista under 35 Lorenzo Favero. L'ingresso è gratuito su prenotazione, con possibilità per gli artisti di fare "cappello".

Tra gli appuntamenti extra, la Casa nel Parco accoglierà, per sei venerdì, lo yoga al tramonto e le passeggiate nel parco per famiglie con bambini dai 6 anni in su, e, il sabato pomeriggio, laboratori per bambini. Al Cpg, dal 18 luglio, il sabato sera, tre concerti in streaming di artisti noti a livello nazionale con proiezione esclusiva, nell’ambito di ConcertOn e Coop Academy.