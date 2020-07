In Piemonte si andrà a scuola dal prossimo 14 settembre fino all'11 giugno 2021

La domanda che più assilla studenti e famiglie, in questo momento, non è quando si tornerà a scuola. Ma come. Purtroppo, al di là delle linee guida, dipenderà tutto da cosa succederà nei prossimi mesi.

Nel frattempo, sindaci, funzionari e dirigenti scolastici del torinese stanno facendo sopralluoghi, misurazioni di spazi, calcoli di ogni tipo per poter garantire il rientro sui banchi di scuola, in sicurezza, a migliaia di studenti.

Tra le linee guida emerge il fatto che non sarà necessaria la rilevazione della temperatura all'ingresso. Si punta alla responsabilità personale.

Le mascherine dovranno essere indossate da tutti gli studenti, sia da quelli della scuola primaria che da quelli della scuola secondaria, fino al raggiungimento del proprio banco. I docenti potranno toglierla mentre saranno in cattedra o alla scrivania. Andrà usata per tutti gli spostamenti fuori dall'aula.

Sul quando, in Piemonte si andrà a scuola dal 14 settembre all'11 giugno (primaria e secondaria).

Il 30 giugno fine delle lezioni per le scuole dell'infanzia.

Queste sono le date di inizio e fine dell'anno scolastico 2020/2021. La conferma arriva dall'ufficio comunicazione dell'assessorato regionale all'Istruzione anche se, al momento, manca il passaggio formale in Giunta per l'approvazione definitiva del calendario.

La data del 14 settembre circola ormai da qualche settimana a livello nazionale, ma già molte regioni hanno deciso per altre date. In Piemonte, invece, è stata confermata.

Queste le sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado

Natale: le vacanze inizieranno mercoledì 23 dicembre e termineranno mercoledì 6 gennaio.

Le vacanze di Carnevale, quelle a partire dalle quali, nello scorso anno scolastico, gli studenti pieomontesi non sono più tornati sui banchi di scuola. Andranno dal 13 al 17 febbraio 2021.

Pasqua sarà il 4 aprile 2021 e le vacenze andranno da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile.

L’1 novembre e il 25 aprile saranno di domenica. Il 1° maggio cadrà di sabato, giorno in cui già molte scuole sono chiuse.

Previsto il ponte dell'Immacolata, che cade di martedì, con lunedì 7 dicembre a casa.

A casa anche il 2 Giugno, festa della Repubblica, che cadrà di mercoledì.

Ci sarà poi, diversa per ogni città, la festa del Santo Patrono.