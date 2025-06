“Mai più la guerra!”: a Rivoli una parata colorata con i giovani dei centri estivi

Rivoli Città educativa promuove la grande festa dei centri estivi: tutti i ragazzi, gli animatori, gli educatori impegnati nelle numerose proposte estive che la comunità rivolge ai giovani cittadini si raccoglieranno il prossimo 1 luglio alle ore 10 sul piazzale Mafalda di Savoia per un momento di animazione.

“Mai più la guerra!”

Grandi lettere, due per ogni centro estivo, comporranno la grande scritta “Mai più la guerra!”. Poi dal Castello, attraverso Via Piol, per raggiungere Piazza Martiri della Libertà: una parata colorata e festosa per dire a tutti che la pace va pensata, costruita dal basso nelle relazioni, difesa e celebrata come l’unica possibilità ragionevole. La pace è preventiva: lo insegna Michelangelo Pistoletto, candidato al Premio Nobel per la Pace. Il testo della sua poesia che è diventato una canzone, animerà la festa; con le mani i ragazzi reggeranno l’installazione del Dipartimento Educazione del Museo cittadino creata per la Biennale della Democrazia, bandiere dei Paesi in guerra, realizzate nei diversi centri, e tanti bastoncini gonfiabili colorati. Saranno questi colori, presentati dai ragazzi che li solleveranno alla chiamata dell’animatore, a raffigurare altre bandiere, che abbiamo chiamato “bandiere scomposte”: tutti i colori simbolici di tutti i Paesi, distribuiti nella piazza, diranno la cittadinanza globale in cui ci riconosciamo tutti.

I partecipanti

Uno schieramento collettivo per la pace e la non violenza, anche verbale, realizzato uscendo dalle scuole, dal Museo, dagli oratori per incontrare la gente e condividere questo messaggio: “@Mai più la guerra!”. L'iniziativa è frutto del lavoro congiunto tra le realtà educative del territorio, sotto il coordinamento dell'assessore all'Istruzione e Città Educativa Lidia Zanette. Tra i partecipanti figurano il Centro Estivo del Castello di Rivoli, l'Oratorio Don Bosco, l'Istituto San Giuseppe, le Parrocchie di Rivoli, Atletica Rivoli, la Cooperativa Lancillotto (scuole Casa del Sole e Rodari), il Centro Estivo San Paolo e Salotto Fiorito. Rivoli Città educativa aspetta tutti in piazza.