A Bardonecchia oltre cento eventi estivi in calendario, dagli spettacoli all'enogastronomia

E’ consultabile sul sito www.bardonecchia.it e a disposizione gratuita in versione cartacea, all’Ufficio IAT di Bardonecchia, il calendario dei più di cento eventi organizzati, sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale, da luglio a settembre, da diverse associazioni territoriali, nella Conca di Bardonecchia.

“Tutto quello che c’è da sapere, vedere e fare”, ovvero la variegata offerta che coinvolge turisti italiani e stranieri, villeggiati e residenti di tutte le età, spazia dagli eventi di cultura alpina, agli spettacoli teatrali e musicali, dagli eventi sportivi, ai campus di musica e danza, dagli spettacoli di animazione, agli incontri culturali e letterari, dalla mosta sui funghi e sulle bacche, agli appuntamenti enogastronomici, dai mercatini alle varie feste patronali, dalle letture in compagnia ai giochi per strada, dagli appuntamenti religiosi agli appuntamenti letterali, dai giochi ai concerti.

In attesa di un ritorno ad una nuova normalità post Coronavirus/COVID 19, in ottemperanza alle norme volte a contrastare il diffondersi della pandemia, che impongono il mantenimento delle distanze e l’obbligo di mascherina, sono stati ridotti i posti a sedere nelle varie sale e cambiate le modalità di fruizione degli eventi con pubblico.

Le manifestazioni organizzate dalla Pro Loco, soprattutto nella centrale via Medail, ora isola pedonale e gli spettacoli teatrali e musicali, messi in scena dall’Accademia dei Folli e da Estemporanea, anche all’aperto, in piazza Valle Stretta, spostabili, in caso di mal tempo nel vicino Palazzo delle Feste, epicentro della stagione culturale estiva, tutti ad ingresso gratuito, con l’obbligo di prenotazione dei posti contingentati di persona e con largo anticipo, all’Ufficio del Turismo di piazza Alcide De Gasperi 1/a.

Completano il calendario alcune informazioni generali, gli orari e le date di apertura delle varie cappelle votive, del parco archeologico della Tur d’Amun dei musei: Civico Etnografico di Bardonecchia capoluogo, Etnografico e Mulino di Rochemolles, del Forte Bramafam e d’Arte Religiosa Alpina del Melezet.

“Sono molto soddisfatto - sostiene Francesco Avato, il sindaco - perché il calendario delle manifestazioni estive, nonostante non sia stato di facile realizzazione e completamento, anche a causa delle misure volte a contenere la pandemia, con il necessario distanziamento sociale, risulta ricco e diversificato, nella speranza di andare incontro positivamente alle aspettative di tutti coloro che scelgono di vivere questa estate atipica a Bardonecchia”.

Il calendario completo delle Manifestazioni Estate 2020 è disponibile su www.bardonecchia.it