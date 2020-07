Motociclisti spericolati: i carabinieri bacchettano chi trucca le due ruote per aumentare rumore e velocità

I carabinieri di Susa, nel weekend, hanno aumentato i controlli sulle arterie stradali che conducono verso le località turistiche al fine di garantire la sicurezza alle migliaia di turisti in transito verso l’Alta Valle di Susa.

A Susa, in prossimità dei tornanti del “Belvedere”, proprio dove lo scorso giugno avevano perso la vita due giovani motociclisti, sono state ritirate 9 patenti di guida per pericolosissimi sorpassi in curva eseguiti a velocità molto elevate.