Un selfie lo tradisce: blitz della Polizia a Barriera di Milano, trovati 8 chili di marijuana in un alloggio [VIDEO]

Aveva cercato di nascondere fino all'ultimo la casa in cui nascondeva la droga, ma a tradirlo è stata una fotografia (più precisamente, un selfie) in cui si poteva riconoscere l'alloggio. E' così finito nei guai insieme ad alcuni connazionali un 32enne nigeriano che nei giorni scorsi è stato controllato dagli agenti di Polizia dopo che i suoi movimenti, tra corso Vercelli e via Feletto, avevano insospettito gli uomini delle forze dell'ordine.

Arrivati all'appartamento, in via Lorenzo Bruno, gli agenti hanno così trovato ben 8 chili di marijuana, finiti sotto sequestro.