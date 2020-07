Bardonecchia, gli eventi della Pro Loco: Caffè sospeso, Walk&fun e conferenza

L'associazione Turistica Pro Loco di Bardonecchia, dopo la lunga e brusca pausa causata dal diffondersi del Coronavirus/COVID 19, ha ripreso con nuovo slancio la sua attività, a partire dalla presentazione del calendario di manifestazioni estive, contenenti una trentina di eventi, organizzati dal 1° luglio al 20 settembre, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le varie componenti socio-economiche territoriali.

Per tutto il mese di luglio, nell’ambito de Caffè sospeso-Made with love in Bardonecchia, campagna di solidarietà, in alcuni bar è possibile degustare, due caffé offerti dalla Pro Loco.

Tutti i venerdì, sabato e domenica, fino al 30 agosto, tra le 17.00 alle 20.00, le vie del centro sono allietate da Bardo Walk & Fun. “E’ una proposta di spettacolo itinerante musicale -dice Carola Vajo, presidente Pro Loco-che nasce per accompagnare a suon di musica il lavoro dei commercianti e allietare lo shopping e gli aperitivi di villeggianti e turisti, un modo per convogliare sempre più i flussi verso il centro del paese e creare un intrattenimento sempre diverso e coinvolgente, sfruttando al meglio le aree pedonali di Via Medail e del Borgo Vecchio, per arrivare fino a Borgo Nuovo, con protagonisti gli artisti di strada obbligati, onde evitare assembramenti, a spostarsi continuamente di zona in zona”.

Mercoledì 15 luglio si svolgerà al Palazzo delle Feste in concomitanza con la conferenza Bardonecchia Bunker e Fortezze a cura di Fabio Cappiello e Simone Bollarino, con particolare riferimento agli itinerari del Vallo Alpino e ai fortini della Seconda Guerra Mondiale, verrà presentata ufficialmente e distribuita la prima edizione del “IL BARDO”, periodico dal carattere innovativo, nato allo scopo di sottolineare tutte le eccellenze di Bardonecchia, con le relative curiosità, gli scorci e dei racconti, ricco di informazioni dettagliate sui numerosi eventi in programma.