Quando la piscina si tinge di giallo. Ma lascia spazio in corsia alla solidarietà

Una cornice davvero speciale e originale per la presentazione di un libro: è estate, fa caldo e ci sono ancora, purtroppo, problemi di distanziamento sociale. In questo contesto, martedì 14 luglio alle 19, a Torino, presso la zona solarium della Piscina Galileo Ferraris, in corso Galileo Ferraris 290, Valter Gerbi, già giudice di gara olimpico di nuoto (Atene 2004), presenterà il libro di Dario Campanale, ex-atleta di nuoto, "Scìo no pàpa": un giallo, in parte autobiografico, immerso tra gare di nuoto e la vita quotidiana.

L'ingresso è libero e sarà anche l'occasione per incontrare Simone Aversa, allenatore della squadra di pallanuoto torinese Reale Mutua Torino '81 Iren che aggiornerà sull'attività della fondazione "Help Olly Onlus", un progetto d'amore dedicato alla piccola Olivia.