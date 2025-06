Nasce una scuola d’arte per tutti: disegno, fumetto e parole per raccontarsi

Il Coordinamento To5, organizza corsi di fumetto con tecniche tradizionali e digitali, unitamente ai di corsi di scrittura, esposizione finale delle opere (fumetti con disegni e testi), preparazione e stampa del libro illustrato con le opere a fumetti. Adesioni: dal 10 giugno 2025 al 10 settembre 2025.



Con l'obbiettivo di promuovere l'arte e la cultura tra i cittadini di ogni età e condizione sociale e, allo scopo di riconoscere e gestire in modo positivo le proprie emozioni e i propri talenti, esprimere la propria creatività, far crescere l'autostima e le capacità relazionali, favorire l'inclusione, la partecipazione attiva e l'aggregazione per superare forme di disagio e marginalità sociale, il CoordinamentoTO5 con il Patrocinio della Circoscrizione 5 organizza:



- Corsi di fumetto con tecniche tradizionali e digitali, unitamente all'organizzazione di corsi di scrittura con un linguaggio proprio degli allievi . Si prevede una lezione alla settimana di 2 ore ciascuna (ipotesi orario : 17,00 / 19,00).

Ciascuna classe sarà formata da 12 / 14 persone comprendenti allievi dai 14 anni di età e persone adulte;



- Intervento Master Class che presenta (al team e agli allievi) le proprie importanti esperienze nel settore del fumetto e fornisce consigli utili per lo sviluppo del progetto;



- Esposizione finale delle opere (fumetti con disegni e testi);



- Preparazione e stampa libro illustrato con le opere a fumetti.

L'iniziativa è rivolta ai ragazzi dai 14 anni in su e a persone adulte della Circoscrizione 5 ed è in forma gratuita per tutti i partecipanti.



- Adesioni: dal 10 giugno 2025 al 10 settembre 2025, mediante messaggio WhatsApp al numero 339.155.09.92. Sarete richiamati.



- Dal 15 settembre al 15 dicembre 2025 - organizzazione di corsi di disegno e pittura con tecniche tradizionali e digitali unitamente al corso di scrittura



-Dal 15 dicembre al 30 dicembre 2025/inizio 2026: Esposizione opere (fumetti) e preparazione, stampa e presentazione libro illustrato con le opere a fumetti.



- Luogo: presso la sede di Impresa & Territorio-Coordinamento To5 in via Cesalpino, 11/A, Torino.